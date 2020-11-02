Писательница Дарья Донцова госпитализирована с пневмонией

Популярная писательница Дарья Донцова заболела Covid-19. 68-летняя «королева детектива» опубликовала в Instagram ролик из больничной палаты.

Днем раньше писательница выкладывала видео, в котором показывала своих мопсов. При этом Донцова сообщила, что у нее ощущения «как после четвертой химии».

Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова, в девичестве Васильева) известна циклами детективных повестей о Даше Васильевой, Иване Подушкине и других героях.

В 1997 году у Донцовой был выявлен рак молочной железы. За 2,5 года она перенесла 4 операции и 18 курсов химиотерапии.

После удаления обеих молочных желез Донцова не стала делать операцию, вставляя имплантат, или носить протез — она приняла свое тело в его новом виде. Сейчас писательница помогает другим женщинам и девушкам, у которых обнаружено онкологическое заболевание груди. Она проводит встречи с пациентками онкодиспансеров, и поддерживает их психологически, публикуя посты на эту тему в соцсетях.

Фото Instagram/dontsova_official

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