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Российского «колбасного короля» застрелили из арбалета

8:54 2 ноября 2020
Маругов

В воскресенье, 1 ноября, в Подмосковье был убит российский бизнесмен Вячеслав Маругов, владелец «Мясной империи», передает Telegram-канал Lshot.

Трагедия случилась в деревне Аносино под Истрой на территории собственного участка «колбасного короля».

По данным информированного источника, когда Маругов и его сожительница были в бане, к ним ворвались два человека в масках. Связали обоим руки и начали угрожать арбалетом и ружьем.

После этого выстрелили в грудь бизнесмену. В этот же момент девушка, развязав веревку, выпрыгнула в окно и убежала к соседям вызывать полицию.

Убийцы сбежали с места преступления на легковом автомобиле с закрытыми полиэтиленом номерами.

Сотрудники патрульно-постовой службы настигли убийц в километре от места совершения преступления, но им удалось скрыться в лесополосе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщали «ФАКТЫ», в США застрелили известного актера Эдди Хассела во время угона его машины.

Фото Lshot

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