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Мир

Коронавирус побеждает: глава ВОЗ Гебрейесус ушел на самоизоляцию

3:35 2 ноября 2020
Тедрос Аданом Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, неоднократно заявлявший о том, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, ушел на самоизоляцию.

Об этом он сообщил в понедельник, 2 ноября в своем Twitter.

Причиной такого шага чиновника стал, по его словам, контакт с заразившимся коронавирусом человеком.

«Было установлено, что я контактировал с кем-то, чей тест на COVID-19 показал положительный результат. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и намерен работать из дома», — написал Гебрейесус .

Также генсек ВОЗ отметил необходимость четкого выполнения всех требований по противодействию распространению коронавируса.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил долгосрочные последствия для переболевших COVID-19. Речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Гебрейесус указал, что выздоровление после COVID-19 может быть медленным и занимать недели и месяцы.

Напомним, что с начала пандемии COVID-19 в мире заразились свыше 46 млн человек, более 1,19 млн умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что учитывая темпы выявления новых случаев заражения, 2 ноября Украина войдет в группу стран, где число инфицированных превышает 400 тысяч человек. Мы уже занимаем 21-е место в мире и рискуем подняться на 20-е, обогнав Бангладеш (409 тысяч при ежесуточном приросте в пределах 1 600 случаев).

Фото: ТАСС

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