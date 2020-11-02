Протесты в Беларуси: задержаны более трех сотен активистов

Во время разгона акций протеста, которые прошли в воскресенье, 1 ноября, в Беларуси, силовики Лукашенко задержали более трех сотен человек.

Об этом сообщили в правозащитной организации «Весна».

По состоянию час ночи понедельника, 2 ноября, число задержанных на протестах в Беларуси составляет 308 человек.

В списке значатся несовершеннолетние и журналисты.

Сообщается, что часть задержанных находится в милицейских участках, других отправили в изоляторы. Еще часть отпустили, местонахождение остальных задержанных до сих пор не установили.

По информации ресурса tut.by, часть протестующих планировали дойти до урочища Куропаты, но их разгоняли и задерживали на протяжении всего их маршрута. Активные задержания были в том числе в районе улицы Мирошниченко, а также в районе ТРЦ «Экспобел». Тем не менее, несмотря на разгоны, некоторым удалось дойти до урочища, где они провели митинг-реквием и пели песню «Муры».

Напомним, что в Минске силовики во время разгона протестующих применили оружие. Они стреляли в воздух, пытаясь отогнать участников акции. Ранее до этого президент страны Александр Лукашенко пригрозил протестующим, что «никого в плен брать не будут».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ярким «символом дня» протестов в Беларуси стал силовик, топчущий национальный флаг.

Фото: news.tut.by

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