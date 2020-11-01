Взрыв с жуткими последствиями устроил ревнивый муж на работе у жены

В российском Коврове взорвали гранату на местном Октябрьском рынке. По данным очевидцев, одному мужчине оторвало руку, пострадали несколько человек.

Взрыв произошел на втором этаже здания, сообщил Telegram-канал Подъем.

По словам сотрудников рынка, поводом для агрессии стала ревность — якобы гранату взрывник принес, чтобы подорвать соперника. Причем на «дело» он отправился в компании друга (тот после взрыва убежал).

Сам ревнивец был ранен — его госпитализировали на скорой.

Напомним, в украинском Днепре в результате взрыва гранаты возле продуктового рынка мужчина погиб.



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