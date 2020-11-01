Выборы президента Молдовы: пророссийский Додон или нацеленная на Европу Санду

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове проходят президентские выборы. Избирательные участки работают с 07:00 до 21:00 по киевскому времени. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: председатель «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, кандидат от либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Все указывает на то, что основная борьба развернется между Додоном и Санду, которые по всей видимости выйдут во второй тур.

Голосование проходит в условиях пандемии COVID-19, что существенно усложнило процесс. ЦИК сообщил, что за границей зарегистрировались для участия в выборах более 60 тысяч молдавских граждан. Их участие остается под большим вопросом, так как в ряде стран, где они намеревались проголосовать введен частичный или полный локдаун,

Также ожидается низкая явка внутри республики. Самыми активными избирателями являются люди старше 40 лет. В нынешних условиях, считают социологи, именно эта возрастная группа постарается не подвергать себя риску заражения. Все это может отразиться на результатах первого тура.

Согласно опросам общественного мнения, Додон и Санду пользуются примерно одинаковой поддержкой. За действующего президента готовы проголосовать чуть более 23% избирателей. За Санду — 20%. Если эти прогнозы оправдаются, повторится картина предыдущих президентских выборов 2016 года. Тогда тоже борьба велась между этими двумя политиками.

В этом нет ничего удивительного. Общество в Молдове разделено примерно на две части. Первая призывает к объединению республики с Румынией и присоединению к Евросоюзу и НАТО. Вторая ратует за близкие отношения с Россией.

Санду, которая занимала сначала пост министра образования, а затем премьер-министра, открыто поддерживают западные страны. За нее призывают голосовать глава Европейской народной партии Дональд Туск, председатель правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и другие видные европейские политики.

Додон делает ставку на избирателей от 40 лет и старше, которые хотят стабильности. Он в очередной раз обещает урегулировать приднестровский конфликт и добиться воссоединения страны.

Москва официально придерживается нейтральной позиции, призывая другие страны не вмешиваться во внутренние дела Молдовы. Однако на деле все заявления, звучащие из российской столицы, содержат критику в адрес Запада и Санду. Кремль помогает Додону разыгрывать карту стабильности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 октября обвинил США в попытках оказать влияние на президентские выборы в Молдове. По его словам, Вашингтон продолжает свою политику, «как это было в Киеве в ходе двух майданов». 19 октября глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сделал официальное заявление, в котором также обвинил США. Он утверждает, что Вашингтон готовит «цветную революцию после выборов президента в Молдове». «Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — добавил Нарышкин.

В самой Молдове политологи считают, что нет никаких доказательств «влияния США». Массовые протесты возможны только в случае фальсификации выборов. Поэтому ни о какой «цветной революции» в республике речь не идет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о предаврительных результатов парламентских выборов в Грузии, которые состоялись 31 октября. Оппозиция отказывается признавать победу правящей партии «Грузинская мечта» и призывает к массовым протестам.

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