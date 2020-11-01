Новая революция в Грузии: оппозиция отказывается признать победу правящей партии на парламентских выборах

В воскресенье, 1 ноября, Центральная избирательная комиссия Грузии подвела с утра предварительные итоги состоявшихся накануне парламентских выборов. Они впервые проводились по новым правилам. В Грузии, как и в Украине, парламент однопалатный. В нем 150 мест.

Избиратели выбирали 120 депутатов по пропорциональной системе (по партийным спискам), еще 30 депутатов — это мажоритарии. Раньше 77 депутатов попадали в парламент по партийным спискам и 73 — как мажоритарии.

Еще одно новшество — до 1% вместо прежних 5% снижен проходной барьер для партий. Это должно помочь пройти в парламент большему количеству политических сил. Кроме того, введен так называемый «механизм замка». Партия, набравшая меньше 40% по пропорциональной системе, не сможет сформировать однопартийное большинство.

Страсти накалились еще вечером 31 октября, после того как председатель ЦИК Тамар Жвания объявила предварительные результаты, полученные с 1 085 избирательных участков. При этом она подчеркнула, что это данные с участков, на которых не так много избирателей. Поэтому расклад сил может существенно измениться после подсчета голосов на крупных участках.

Жвания сообщила, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает более 50% голосов. Ее тут же прервал член ЦИК от «Единого национального движения» Давид Киртадзе. «Что ты объявляешь, Тамар! Тебе не стыдно! Это фальшивые результаты», — заявил он. Жвания еще раз повторила, что она объявила лишь предварительные данные, которые позже наверняка изменятся.

Но Киртадзе уже окружили журналисты. «Эти проценты написаны в штабе «Грузинской мечты»! Они не отражают реальность… Посчитали только те протоколы, в которых результаты лучше у «Грузинской мечты», — возмущался он.

Масла в огонь подлило заявление председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. В 20:00 он вышел к собравшимся возле главного офиса «Грузинской мечты» людям. «Поздравляю, поздравляю! Давайте поблагодарим наших избирателей, активистов, лидеров, вас, молодых. Вы принесли эту победу. Особенно надо подчеркнуть, что „Грузинская мечта“ как партия побеждает третий раз подряд. Наша страна хотела сформированную, солидную команду, и мы это получили», — заявил Иванишвили, не дожидаясь официальных результатов. Позже он сообщил, что опирался на данные экзит-полов.

Ближе к ночи на проспекте Руставели в Тбилиси стали собираться представители оппозиции во главе с активистами «Единого национального движения», лидером которого является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сам он на родину не вернулся, поскольку его ожидает неминуемый арест — Саакашвили признан виновным по ряду дел, еще несколько судебных процессов в отношении политика не завершены.

Но он обратился к своим сторонникам по видеосвязи. «Даже в условиях, когда у меня не было возможности приехать в страну и проводить кампанию, весь оппозиционный спектр с уверенным преимуществом одержал победу над так называемой „Грузинской мечтой“!Это большой триумф грузинской оппозиции, несмотря на притеснения, запугивания и давление!» — заявил Саакашвили.

Он утверждает, мажоритарные кандидаты от «Единого национального движения» одержали победу практически во всех больших городах. Кроме того, по словам Саакашвили, «Грузинская мечта» не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Более того, если все оппозиционные силы объединятся вокруг ЕНД, они получат большинство голосов в парламенте и смогут создать правительство национального единства, лишив партию Иванишвили власти. При этом Саакашвили подчеркнул, что его лично никакие посты в будущем правительстве не интересуют. Между тем, ЕНД именно его называет своим кандидатом в премьер-министры.

Примерно в 11:00 по киевскому времени ЦИК Грузии объявил уточненные данные. После обработки более 88% бюллетеней лидирует «Грузинская мечта». Она получила чуть более 48% голосов. На втором месте «Единое национальное движение» — примерно 27%. Проходной барьер пока преодолевают еще семь партий и политических блоков. Таким образом, в парламенте могут быть представлены депутаты от девяти политических сил.

ЦИК Грузии также заявил о необходимости проведения второго тура выборов в половине из 30 избирательных округов. Это может внести коррективы в расстановку сил.

По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, правящая партия даже при 48% поддержки получает 76 мандатов в парламенте. Этого достаточно, чтобы единолично сформировать правительство.

Оппозиция объявила результаты выборов сфальсифицированными. Лидеры ряда партий намерены просить международных наблюдателей не признавать эти парламентские выборы легитимными. Днем 1 ноября в центре Тбилиси запланирован митинг. Оппозиция призывает своих сторонников принят участие в этой массовой акции.

Грузинские СМИ цитируют оппозиционного мажоритарного кандидата Ники Мелия. «Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!» — заявил Мелия журналистам, объявляя о совместном решении оппозиционных лидеров бороться за власть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что парламентские выборы в Киргизии вызвали массовые протесты и беспорядки. Недовольство людей привело к тому, что ЦИК республики не признал итоги выборов. Президент и правительство ушли в отставку. За ними последовал спикер парламента.

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