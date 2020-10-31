Грузовой состав с нефтепродуктами сошел с рельсов в США: момент крушения попал на видео

В американском штате Техас сошел с рельсов 25-вагонный железнодорожный состав с нефтепродуктами, что, в частности, привело к исчезновению электроснабжения в округе Орандж.

Как сообщает Fox News, шериф округа приказал создать вокруг места крушения запретную зону протяженностью в 1 милю, а также инициировал экстренную экакуацию около 600 местных жителей.

О количестве пострадавших не сообщается. Также пока остается не установленной причина крушения поезда.

Масштабы аварии поражают

Тем временем в сети появилось видео момента аварии.

DANGEROUS DERAILMENT: Eyewitness footage captured the moment a train carrying chemicals derailed in Mauriceville, Texas, prompting evacuations at nearby elementary and middle school and knocking out power to thousands; investigators remain on the scene. https://t.co/fVMZ2j70Rn pic.twitter.com/FB7FlakdUj — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 29, 2020

Напомним, в конце июля грузовой поезд, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества в городе Темпе (штат Аризона), сошел с рельсов на мосту через озеро Темпе-Таун-Лейк.

Фото Orange County Sheriff's Office

258

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter