28.40 / 28.58 33.02 / 33.40
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Грузовой состав с нефтепродуктами сошел с рельсов в США: момент крушения попал на видео

16:05 31 октября 2020
Грузовой состав с нефтепродуктами сошел с рельсов: момент крушения попал на видео

В американском штате Техас сошел с рельсов 25-вагонный железнодорожный состав с нефтепродуктами, что, в частности, привело к исчезновению электроснабжения в округе Орандж.

Как сообщает Fox News, шериф округа приказал создать вокруг места крушения запретную зону протяженностью в 1 милю, а также инициировал экстренную экакуацию около 600 местных жителей.

О количестве пострадавших не сообщается. Также пока остается не установленной причина крушения поезда.

Масштабы аварии поражают

Тем временем в сети появилось видео момента аварии.


Напомним, в конце июля грузовой поезд, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества в городе Темпе (штат Аризона), сошел с рельсов на мосту через озеро Темпе-Таун-Лейк.

Фото Orange County Sheriff's Office

258

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ноябрь, погода

Золотая осень закончилась: синоптики рассказали, когда и где в ноябре ждать дождей со снегом

Бурхунова

Жена Петросяна позавидовала телу попавшей в объятия ее мужа женщины

На месте ДТП

Виновнику смертельного ДТП на Крещатике определили меру пресечения

Даша Астафьева

Не стесняйтесь своих желаний: непривычно одетая Даша Астафьева порассуждала о сексуальности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер