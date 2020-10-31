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В Голливуде в четвертый раз разбили звезду Трампа

14:03 31 октября 2020
звезда

На Аллее славы в Голливуде снова, уже в четвертый раз, разбили звезду Дональда Трампа. Злоумышленник воспользовался киркой и повредил позолоченную надпись на объекте. Примечательно, что с прошлой атаки вандалов не прошло и месяца. После инцидента 3 октября звезду обнесли забором и покрыли фанерным щитом, но разрушителя это не остановило. Видео инцидента приводит TMZ.

Подозревают, что разбил звезду Трампа тот же человек, что и в прошлый раз. 3 октября на Аллее славы видели мужчину в костюме Халка, который превратил каменную плиту в кучу гранитной крошки. 56-летнего злоумышленника задержали. Нанесенный им ущерб оценили в 5 тысяч долларов.

Мужчина разослал релиз журналистам и объяснил, что, уничтожая звезду Трампа, протестует против несправедливой экономической политики президента США.

Звезда Трампа появилась на Аллее славы в 2007 году, после того, как нынешний президент США, а тогда успешный бизнесмен стал продюсером конкурса «Мисс Вселенная», а также реалити-шоу The Apprentice. С тех пор место стало притягательным для вандалов. Звезду обливали красной краской, изображающей кровь, испещряли ругательствами, обрисовывали свастиками. В 2018 году от общественности поступило предложение перенести звезду в иное место, но эту инициативу отвергли.

Фото deadline.com

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