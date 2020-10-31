Мощный взрыв в больнице Челябинска: погибли два пациента

В российском Челябинске на территории больницы взорвалась кислородная будка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также сообщалось, что два тяжелых пациента скончались при эвакуации, так как они временно остались без кислородной поддержки. В то же время местный Минздрав не сообщал о погибших. Также эту информацию опровергает мэрия. В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Позднее челябинский губернатор заявил, что эти два пациента умерли утром еще до происшествия.

Пациентов пришлось вывести на улицу, рядом с ними были медики в защитных костюмах. 150 человек эвакуировали, их разместят в здании стадиона им. Елесиной. З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу № 1.

Огонь распространился на 50 квадратных метров.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России прогремели взрывы снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области.

Фото: Telegram-канал Mash

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