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Мир

Армения официально попросила помощи у России в войне с Азербайджаном

9:56 31 октября 2020
пашинян и путин

Армения просит Владимира Путина оказать военную помощь в войне с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал письмо российскому президенту и призывает провести консультации по поводу такой взаимовыручки. Об этом сообщает МИД Армении.

Пашинян напомнил, что 23 года назад Армения подписывала с Россией договор о дружбе и военной помощи. А значит, учитывая «приближение боевых действий к границе Армении», самое время воплотить в жизнь положения документа.

Напомним, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается. Пока боевые действия ограничивались территорией Нагорного Карабаха, в России заявляли, что не будут вмешиваться: якобы обязательства по договору о коллективной безопасности не распространяются на Нагорный Карабах. 14 октября Баку впервые открыто признал, что нанес удар не по территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а по территории Армении.

Фото wikimedia.org

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