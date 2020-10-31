В Италии начался массовый психоз: люди скупают добавки для младенцев для защиты от COVID-19

В Италии, где карантин вынудил к протестам даже мафиозо, зафиксирован еще один удивительный факт: фармацевты столкнулись с огромным ростом спроса на нишевый продукт лактоферин, который обычно продается как усилитель иммунной системы для младенцев.

Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.

Спрос на лактоферрин последовал после сообщения местных новостей в июле, в котором Елена Кампионе, профессор дерматологии из университета Тор Вергата в Риме и одна из организаторов испытания, сделала заявления о своем исследовании.

«Мы решили лечить пациентов с COVID-19 на ранней стадии заболевания, — сказала она. — Это было невероятно, но через 10 дней после начала терапии симптомы исчезли, и тест ПЦР был отрицательным».

В то же время в ролике говорилось только о том, что лактоферрин — белок, обнаруженный в высоких концентрациях в грудном молоке — прошел небольшое клиническое испытание в Риме и показал положительных результатах в борьбе с COVID-19. При этом подчеркивалось, что для подтверждения его эффективности нужны дополнительные испытания и исследования.

Тем не менее, отчет стал вирусным в социальных сетях, с баннерами, добавленными пользователем, провозглашающими «пищевые добавки блокируют COVID-19» и «как они убедят нас, что нам всем нужно пройти вакцинацию сейчас?»

Благодаря такой мощной «раскрутке» уже сейчас аптеки в центре Рима заявляют, что имеют дело с резким скачком спроса.

«Мы ничего не знаем об этом продукте — мы тоже слепы», — сказал AFP фармацевт на условиях анонимности, подтвердив резкий рост спроса. — Но когда люди напуганы, они поверят всему".

В свою очередь, Роберто Буриони, профессор вирусологии из Милана, который ведет веб-сайт под названием Medical Facts, подтвердил, что получает много запросов по этому поводу, но на все послания отвечает: «Нет никаких клинических данных, указывающих на полезность лактоферрина для предотвращения или лечения COVID-19».

Органы здравоохранения Испании согласны с его оценкой. Недавно они приказали прекратить делать подобные заявления о продуктах с лактоферрином и сослались на проведение несанкционированных исследований.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии прошли массовые акции протеста против ужесточения карантинных мер. Их участники громили магазины и поджигали автомобили в Турине, Милане и ряде других городов.

Фото: france24.com

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