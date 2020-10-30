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Мир

Чудо в перьях: у курицы из Китая выросли еще две лапы

22:59 30 октября 2020
курица

В Китае на птицеферме в городе Баян-Нур обнаружили необычную курицу-мутанта. У птицы кроме обычной пары лап выросла еще и дополнительная пара конечностей. Во всем остальном курица ничем не отличается от сородичей, сообщает Daily Star.

Четырехлапой курице сложно держать равновесие, перемещаясь, а потому большую часть времени она проводит сидя.

Специалисты говорят, что необычный признак мог появиться вследствие генной мутации, либо же вмешался какой-то внешний деструктивный фактор на стадии эмбриона. Хозяин птицефермы утверждает, что, появившись на свет, цыпленок ничем не отличался от собратьев, а вторая пара ног появилась у него позднее.

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