28.37 / 28.57 33.01 / 33.41
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ЕС вводит санкции против Лукашенко: названа дата

20:51 30 октября 2020
лукашенко

Европейский Союз определился с датой введения санкций против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Послы ЕС собираются одобрить решение 4 ноября, а документально санкции будут оформлены 6 ноября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Санкции предполагают запрет на выдачу европейских виз Лукашенко и 14 приближенным к нему лицам, заморозка европейских активов указанных лиц (если такие будет обнаружены). Также европейские компании не смогут предоставлять средства фигурантам «черного списка».

2 октября ЕС ввел санкции против 40 граждан Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии мирных демонстрантов. Под санкции попали руководство и члены белорусского Центризбиркома, верхушка МВД Беларуси, глава КГБ и бывший генпрокурор, командиры спецподразделений «СОБР», «ОМОН», начальство следственного изолятора на Окрестина, применявшее силу к задержанным. В тот раз Александра Лукашенко в список не вносили, но предупредили, что такое решение возможно.

Фото president.gov.by

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Тест

«Все зарабатывают на вирусе»: журналистку возмутила ситуация с похоронами умерших от COVID-19 в Харькове

Правосудие

Медведчук, Левочкин, Кива и другие: НАПК обнародовало список нардепов, оспоривших в КС «незаконное обогащение»

Тарзан

Над изменившем жене Тарзаном поиздевались в Comedy Club

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер