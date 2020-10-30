ЕС вводит санкции против Лукашенко: названа дата

Европейский Союз определился с датой введения санкций против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Послы ЕС собираются одобрить решение 4 ноября, а документально санкции будут оформлены 6 ноября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Санкции предполагают запрет на выдачу европейских виз Лукашенко и 14 приближенным к нему лицам, заморозка европейских активов указанных лиц (если такие будет обнаружены). Также европейские компании не смогут предоставлять средства фигурантам «черного списка».

2 октября ЕС ввел санкции против 40 граждан Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии мирных демонстрантов. Под санкции попали руководство и члены белорусского Центризбиркома, верхушка МВД Беларуси, глава КГБ и бывший генпрокурор, командиры спецподразделений «СОБР», «ОМОН», начальство следственного изолятора на Окрестина, применявшее силу к задержанным. В тот раз Александра Лукашенко в список не вносили, но предупредили, что такое решение возможно.

Фото president.gov.by

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