Землетрясение в Турции вызвало цунами — в сеть попали видео

В результате мощного землетрясения, произошедшего на западе Турции и ощущавшегося также в отдельных районах Греции, Болгарии и Македонии, погибли по меньшей мере восемь человек (в том числе двое подростков на греческом острове Самос, на которых обрушилась стена). Еще более 250 получили ранения.

Только в одном турецком городе Измир разрушено свыше 20 зданий. Завалы расчищают спасатели. В спасательной операции задействованы 38 машин скорой помощи и два вертолета.

Как пишет издание Metro, землетрясение силой около семи баллов вызвало небольшое цунами. Уровень моря повысился, и улицы городов Сеферихисар и Чешме в провинции Измир затопило водой. В соцсетях появились видео стихийного бедствия: в потоке плывут стулья, холодильники, столы, а также подхваченные течением автомобили. Утонул по меньшей мере один человек. Вода залила магазины, в результате чего товары были испорчены. В некоторых домах и гостиницах плавали рыбы.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020

BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem pic.twitter.com/EP9JGDHwkZ — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) October 30, 2020

Фото YouTube

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