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Мир

Землетрясение в Турции вызвало цунами — в сеть попали видео

18:21 30 октября 2020
Вещи плывут в воде

В результате мощного землетрясения, произошедшего на западе Турции и ощущавшегося также в отдельных районах Греции, Болгарии и Македонии, погибли по меньшей мере восемь человек (в том числе двое подростков на греческом острове Самос, на которых обрушилась стена). Еще более 250 получили ранения.

Только в одном турецком городе Измир разрушено свыше 20 зданий. Завалы расчищают спасатели. В спасательной операции задействованы 38 машин скорой помощи и два вертолета.

Как пишет издание Metro, землетрясение силой около семи баллов вызвало небольшое цунами. Уровень моря повысился, и улицы городов Сеферихисар и Чешме в провинции Измир затопило водой. В соцсетях появились видео стихийного бедствия: в потоке плывут стулья, холодильники, столы, а также подхваченные течением автомобили. Утонул по меньшей мере один человек. Вода залила магазины, в результате чего товары были испорчены. В некоторых домах и гостиницах плавали рыбы.

 

 

 

 

Фото YouTube

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