28.37 / 28.57 33.01 / 33.41
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пассажир самолета решил сойти над Тихим океаном

17:58 30 октября 2020
Самолет Hawaiian Airlines

Пассажир следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу самолета американской авиакомпании Hawaiian Airlines неожиданно решил выйти из лайнера, когда тот пролетал над Тихим океаном. Как сообщает Fox News, мужчина попытался самостоятельно отрыть дверь аварийного выхода. Однако его остановили члены экипажа, оттащившие вцепившегося в дверную ручку туриста подальше. Им на помощь пришел оказавшийся в салоне полицейский, летевший на отдых.
По прибытии в место назначения неадекватного пассажира арестовали.

Представитель авиакомпании заявил, что другим пассажирам ничего не угрожало, так как открыть дверь во время полета невозможно. Всего на борту самолета Airbus A330 было 194 пассажира и 11 членов экипажа.

292

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Вещи плывут в воде

Землетрясение в Турции вызвало цунами — в сеть попали видео

дтп

Причиной трагедии на Крещатике стала потеря сознания водителем машины-убийцы, — СМИ

майдан

Люди разбегались в панике: появилось видео смертельной аварии на Крещатике

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер