Пассажир самолета решил сойти над Тихим океаном

Пассажир следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу самолета американской авиакомпании Hawaiian Airlines неожиданно решил выйти из лайнера, когда тот пролетал над Тихим океаном. Как сообщает Fox News, мужчина попытался самостоятельно отрыть дверь аварийного выхода. Однако его остановили члены экипажа, оттащившие вцепившегося в дверную ручку туриста подальше. Им на помощь пришел оказавшийся в салоне полицейский, летевший на отдых.

По прибытии в место назначения неадекватного пассажира арестовали.

Представитель авиакомпании заявил, что другим пассажирам ничего не угрожало, так как открыть дверь во время полета невозможно. Всего на борту самолета Airbus A330 было 194 пассажира и 11 членов экипажа.



292

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter