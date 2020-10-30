28.37 / 28.57 33.01 / 33.40
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Я иду взрывать»: ребенок устроил теракт в России

15:30 30 октября 2020
подросток

В российском городе Кукмор в Татарстане 16-летний подросток бросил бутылки с зажигательной смесью на территорию отделения полиции. Юношу застрелили силовики из-за сопротивления при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

События происходили в ночь на 30 октября. По официальной версии, двое полицейских — участковый уполномоченный и начальник изолятора при райотделе — взялись преследовать злоумышленника, бросившего во двор бутылки с зажигательной смесью. Поджигателя настигли, сначала он угрожал ножом, затем несколько раз пырнул холодным оружием полицейского. После этого силовики начали стрелять из табельных пистолетов и смертельно ранили подростка.

кукмор

Личность погибшего быстро выяснили — это был местный житель, 16-летний Виталий Антипов. В соцсетях нашли его обращение, проливающее свет на мотивы нападения. Юноша обращался к братьям и сестрам в исламе, призывал к джихаду и расправе с неверными, а также предупреждал, что сейчас идет взрывать и поджигать. Очевидцы вспоминают, что при нападении на участок юноша кричал «Аллах акбар».

Telegram-канал Baza приводит показания отца подростка. Мужчина утверждает, что сын еще два года назад называл себя атеистом. После развода родителей Виталий остался жить с матерью, и примерно в это время подросток перешел в ислам. В соцсетях подросток называл себя не Виталий, а новым именем Абдурахман.

Фото kazanfirst.ru, Mash/Telegram, Baza/Telegram

508

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

подросток

«Я иду взрывать»: ребенок устроил теракт в России

Валентин и Галина Степченко с сыном Антоном

«Мы знали, что COVID-19 – это страшно. Но даже не представляли, что настолько»

свеча

На Донбассе погибли украинские морпехи: названы их имена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер