«Я иду взрывать»: ребенок устроил теракт в России

В российском городе Кукмор в Татарстане 16-летний подросток бросил бутылки с зажигательной смесью на территорию отделения полиции. Юношу застрелили силовики из-за сопротивления при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

События происходили в ночь на 30 октября. По официальной версии, двое полицейских — участковый уполномоченный и начальник изолятора при райотделе — взялись преследовать злоумышленника, бросившего во двор бутылки с зажигательной смесью. Поджигателя настигли, сначала он угрожал ножом, затем несколько раз пырнул холодным оружием полицейского. После этого силовики начали стрелять из табельных пистолетов и смертельно ранили подростка.

Личность погибшего быстро выяснили — это был местный житель, 16-летний Виталий Антипов. В соцсетях нашли его обращение, проливающее свет на мотивы нападения. Юноша обращался к братьям и сестрам в исламе, призывал к джихаду и расправе с неверными, а также предупреждал, что сейчас идет взрывать и поджигать. Очевидцы вспоминают, что при нападении на участок юноша кричал «Аллах акбар».

Telegram-канал Baza приводит показания отца подростка. Мужчина утверждает, что сын еще два года назад называл себя атеистом. После развода родителей Виталий остался жить с матерью, и примерно в это время подросток перешел в ислам. В соцсетях подросток называл себя не Виталий, а новым именем Абдурахман.

Фото kazanfirst.ru, Mash/Telegram, Baza/Telegram

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