"У меня не дрогнул даже волос": Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны

Александр Лукашенко, объявивший на днях террористическую угрозу в Беларуси, дал понять, что протесты не заставят его покинуть территорию страны, передает «Пул Первого».

«Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни… Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул», — сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что смог пережить середину 90-х, когда на улицах жгли автомобили, штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади.

Напомним, многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков продолжаются в Беларуси больше двух месяцев. Люди выходят на мирные протесты с требованием назначить перевыборы, выпустить из тюрем политических заключенных. Но Лукашенко отказывается назначать перевыборы и его силовики жестко расправляются с протестующими.

А сегодня Лукашенко публично пригрозил демонстрантам, что стражи порядка будут действовать еще жестче и «если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук».

Фото РИА «Новости»

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