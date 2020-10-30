Перед этой улыбкой нельзя устоять: невероятные фото дикой природы

В конце октября были подведены итоги международного фотоконкурса The Comedy Wildlife. Он проводился уже в седьмой раз и, как всегда, привлек к себе внимание ведущих СМИ в мире. Согласитесь, в наше сложное время, когда весь мир почти целый год живет в условиях смертоносной пандемии COVID-19, когда на планете то и дело возникают новые и вспыхивают старые вооруженные конфликты, когда вновь поднимают голову террористические организации всех мастей, когда десятки миллионов людей теряют работу, дикая природа напоминает нам о том, насколько все же прекрасен окружающий мир! Эти удивительные фотографии наглядно демонстрируют, что братья наши меньшие способны испытывать и передавать эмоции не хуже нас. И самое ценное заключается в том, что такие снимки не постановочные. Тем, кто их сделал, просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте, либо хватило терпения поймать в объектив эти невероятные мгновения.

Снимок, который стал абсолютным победителем 2020 года, сделал Марк Фитцпатрик. Он назвал фото «Черепаха Терри передает воздушный привет». «Я плавал со своей камерой возле острова Леди-Эллиот, который является частью Большого барьерного рифа у побережья Австралии, как вдруг рядом со мной появился этот парень и послал привет!» — вспоминает фотограф.

«Черепаха Терри передает воздушный привет»

Снимок «O Sole Mio» получил приз зрительских симпатий. Ее сделал венгерский фотограф Роланд Краниц. «Мне казалось, что эта красавица поет только для меня! Кстати, у нее оказался очень хороший голос», — с улыбкой рассказывает он.

«O Sole Mio»

Улыбка, перед которой нельзя устоять! Рыбу-попугая у побережья Канарских островов сфотографировал Артур Телле Тименн. «Я заметил под водой стайку этих ярких рыбок. Одна из них сразу привлекла мое внимание. У нее рот был шире, чем у других. Я не знаю, почему так. Возможно, ей когда-то удалось сорваться с крючка. А может, она проглотила что-то слишком большое. Я старался не спугнуть стайку и аки дождался момента, когда рыбка улыбнулась мне прямо в объектив!» — вспоминает Тименн.

Рыба-попугай

Это фото снял в январе 2020 года на Шри-Ланке Петр Зохман. Пара попугаев была занята своим обычным ритуалом. Птицы по очереди поднимали лапки, давая партнеру или партнерше почистить их клювом. «Все это продолжалось несколько минут. Я сделал серию снимков. Но этот — самый удачный — был первым. А потом началась пандемия. И название пришло само по себе — «Соблюдай социальную дистанцию, пожалуйста!» — рассказывает Зохман.

«Соблюдай социальную дистанцию, пожалуйста!»

Тим Херн фотографирует стрекоз, жуков, бабочек. Эту стрелку-девушку он поймал в свой объектив, когда стрекоза спала на стебельке травы. Затем она проснулась и сразу заметила непрошеного гостя. Тим запечатлел результат этой игры в прятки.

Стрекоза на стебельке травы

Эти мартышек называют тонкотелыми обезьянами. Томас Виджаян сфотографировал эту уморительную сценку в Индии. Он назвал снимок «Потеха для любого возраста».

«Потеха для любого возраста»

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