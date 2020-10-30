Перед этой улыбкой нельзя устоять: невероятные фото дикой природы
В конце октября были подведены итоги международного фотоконкурса The Comedy Wildlife. Он проводился уже в седьмой раз и, как всегда, привлек к себе внимание ведущих СМИ в мире. Согласитесь, в наше сложное время, когда весь мир почти целый год живет в условиях смертоносной пандемии COVID-19, когда на планете то и дело возникают новые и вспыхивают старые вооруженные конфликты, когда вновь поднимают голову террористические организации всех мастей, когда десятки миллионов людей теряют работу, дикая природа напоминает нам о том, насколько все же прекрасен окружающий мир! Эти удивительные фотографии наглядно демонстрируют, что братья наши меньшие способны испытывать и передавать эмоции не хуже нас. И самое ценное заключается в том, что такие снимки не постановочные. Тем, кто их сделал, просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте, либо хватило терпения поймать в объектив эти невероятные мгновения.
Снимок, который стал абсолютным победителем 2020 года, сделал Марк Фитцпатрик. Он назвал фото «Черепаха Терри передает воздушный привет». «Я плавал со своей камерой возле острова Леди-Эллиот, который является частью Большого барьерного рифа у побережья Австралии, как вдруг рядом со мной появился этот парень и послал привет!» — вспоминает фотограф.
Снимок «O Sole Mio» получил приз зрительских симпатий. Ее сделал венгерский фотограф Роланд Краниц. «Мне казалось, что эта красавица поет только для меня! Кстати, у нее оказался очень хороший голос», — с улыбкой рассказывает он.
Улыбка, перед которой нельзя устоять! Рыбу-попугая у побережья Канарских островов сфотографировал Артур Телле Тименн. «Я заметил под водой стайку этих ярких рыбок. Одна из них сразу привлекла мое внимание. У нее рот был шире, чем у других. Я не знаю, почему так. Возможно, ей когда-то удалось сорваться с крючка. А может, она проглотила что-то слишком большое. Я старался не спугнуть стайку и аки дождался момента, когда рыбка улыбнулась мне прямо в объектив!» — вспоминает Тименн.
Это фото снял в январе 2020 года на Шри-Ланке Петр Зохман. Пара попугаев была занята своим обычным ритуалом. Птицы по очереди поднимали лапки, давая партнеру или партнерше почистить их клювом. «Все это продолжалось несколько минут. Я сделал серию снимков. Но этот — самый удачный — был первым. А потом началась пандемия. И название пришло само по себе — «Соблюдай социальную дистанцию, пожалуйста!» — рассказывает Зохман.
Тим Херн фотографирует стрекоз, жуков, бабочек. Эту стрелку-девушку он поймал в свой объектив, когда стрекоза спала на стебельке травы. Затем она проснулась и сразу заметила непрошеного гостя. Тим запечатлел результат этой игры в прятки.
Эти мартышек называют тонкотелыми обезьянами. Томас Виджаян сфотографировал эту уморительную сценку в Индии. Он назвал снимок «Потеха для любого возраста».24
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