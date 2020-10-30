Разрушительное землетрясение произошло в Турции: видео последствий
В Туриции произошло мощное землетресение — магнитуда составила 6,6 балла.
Как сообщает агентство «Анадолу», эпицентр находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир на глубине 16,5 километра.
По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.
В то же время в турецком МВД сообщают о разрушении шести жилых зданий в районах Борнова и Байраклы в городе Измир. Данных о пострадавших пока что нет. По другим данным, разрушенных домов больше — порядка двух десятков.
У берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6 #Измир #землетрясение— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 30, 2020
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Тем временем в социальных сетях уже появились видео последствий землетрясения в Турции. В том числе и затопленные улицы на побережье.
Ранее в Исландии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Подземный толчок прервал интервью премьер-министра страны Катрин Якобсдоттир, которое она давала из своего дома журналисту американской газеты Washington Post.
Иллюстративное фото с Pixabay.469
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