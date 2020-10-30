В США успешно разделили десятимесячных сиамских близнецов, сросшихся головами

В больнице города Сакраменто в американском штате Калифорния успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся головами. 30 октября сестричкам Абигайл и Микаэле Бачински исполнилось 10 месяцев.

Как сообщает издание Daily Mail, сложнейшая операция длилась 24 часа. Ее проводила команда из 30 врачей и медсестер.

Хирурги начали готовиться к операции еще в июне. Они разбирались в анатомии Абигайл и Микаэлы, используя 3D-сканы и оборудование для создания виртуальной реальности, а также тренировались на специальных куклах.

Сросшиеся черепами близнецы или краниопаги — явление очень редкое даже среди сиамских близнецов. Большинство из них появляется на свет мертворожденными или умирают вскоре после родов. А выживших далеко не всегда можно безопасно разделить хирургическим путем.

Отец и мать сестричек Лилия и Анатолий, у которые есть еще трое сыновей, совершенно счастливы и надеются на лучшее. «У меня чувство, что все будет хорошо. Все в руках Бога. Даже не в руках врачей. В это я верю», — говорит мать.

Фото KCRA, UC Davis, Facebook



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