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Мир

У «скрепного» Путина при отвратительных обстоятельствах умер ветеран Второй мировой

8:14 30 октября 2020
Старик

В России, где медиков ограничили в комментариях о коронавирусной инфекции, из больницы выписали подхватившего COVID-19 ветерана Второй мировой войны, находящегося при смерти.

Как сообщает издание «Высота 102», об этой истории, случившейся в Волгограде, рассказала дочь 87-летнего мужчины (труженика тыла, имевшего статус ветерана войны). По словам Галины Кураповой, ее отец попал в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония», позже у мужчины подтвердили и коронавирус.

«В госпиталь отца положили 21 октября. По телефону я пыталась наводить справки о его состоянии, оказалось, что в реанимации его нет, хотя состояние было плохое. Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу и будет решаться вопрос о его переводе в «ковидную психушку». Звучали даже такие фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет», — рассказала женщина.

Через пару дней она решила забрать отца, поскольку его не лечили. Медики пообещали подготовить его к выписке. А когда она пришла за ним, то ей на каталке «выкатили полутруп с нитевидным пульсом», сказав: «Вы же забираете, вот и забирайте».

Галина Курапова также рассказала, что свидетели такой «выписки» стали возмущаться и ветерана закатили обратно в больницу, где он вскоре и умер. «Сейчас папа в морге в Тракторозаводском районе и непонятно когда будет вскрытие, и когда я смогу его похоронить. «Мне сказали, что трупов очень много», — добавила дочь ветерана.

Издание размещает фото умиравшего мужчины, сидящего на каталке у входа в медучреждение.

Напомним, что недавно в России в продажу поступила книга с молитвами против коронавируса, которая стоит много меньше, чем лекарства.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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