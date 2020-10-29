Наезд на пешеходов в Германии: теракт или несчастный случай

В четверг, 29 октября, в Германии автомобиль выехал на тротуар и велосипедную дорожку. В результате погиб ребенок. Еще три человека получили тяжелые травмы. Их пришлось вертолетом спешно доставлять в больницу.

Трагедия произошла в городе Кемпен близ Дюссельдорфа. Как сообщает газета Bild, водитель по неустановленным пока причинам резко изменил направление движения. Это случилось в 16:36 по местному времени.

Ряд зарубежных СМИ поспешили сообщить о теракте в Германии, связав данное происшествие с серией нападений во Франции, совершенных 29 октября исламистами.

Однако Bild, ссылаясь на полицию, пишет, что пока нет никаких доказательств умышленным действиям водителя автомобиля. Полиция проводит расследование. Имя виновного в наезде пока не сообщается.

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