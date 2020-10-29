Европейцев «косит» коронавирус, не похожий на китайский

В Великобритании около 80% заражений коронавирусом происходит из-за инфицирования новым штаммом вируса COVID-19, отличающимся от того, который распространился из Китая. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Швейцарии и Испании.

«Значительная часть особенностей этого штамма наблюдается по всей Европе», — утверждают исследователи .

Новый штамм коронавируса получил название 20А.EU1. Он имеет шесть ключевых отличий структуры от Sars-Cov-2.

Предварительно установлено, что мутация начала распространяться из испанских сельскохозяйственных районов. При этом ученые отмечают, что принятые меры предосторожности не смогли остановить распространение вируса. Так, новый штамм вызвал 60% новых заражений в Ирландии и по 40% в Швейцарии и Франции.

Напоминаем, в октябре Украину атакует новый вирус гриппа.

Фото: pixabay.com

338

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter