«Для Франции пришло время перестать связывать себя законами мирного времени», — мэр Ниццы

В четверг, 29 октября, во Франции, еще не оправившейся от потрясения после зверского убийства школьного учителя, было совершено два вооруженных нападения, которые власти назвали терактами. В обоих случаях нападавшие выкрикивали «Аллах акбар!»

Первый из терактов произошел в Ницце. В местной базилике Нотр-Дам молодой мужчина напал на двух прихожанок, пришедших утром помолиться. Он был вооружен большим ножом.

Одна из женщин, пенсионерка, погибла прямо в церкви. Террорист отрезал ей голову. Вторая прихожанка, получив несколько ударов ножом, сумела выбраться из храма. Она спряталась в расположенном неподалеку кафе, где скончалась от потери крови и тяжелых ранений.

На помощь женщинам бросился церковный сторож. Террорист зарезал его и обезглавил.

Когда прибыла полиция, нападавший все еще находился внутри базилики.

Полицейский спецназ входит в церковь, в которой находится террорист

Спецподразделению по борьбе с терроризмом пришлось штурмовать храм и открыть в нем огонь по убийце. Он был ранен и арестован. Его доставили в больницу. Французские спецслужбы уже установили его личность — это 21-летний выходец из Туниса Брагим Ауссауи.

Тело одной из жертв в Ницце грузят в санитарную машину

Спустя два часа в Авиньоне (примерно 180 км от Ниццы) неизвестный с огнестрельным оружием в руках стал выкрикивать «Аллах акбар!» на улице. Он угрожал прохожим, а затем — прибывшим полицейским. Тем пришлось открыть огонь на поражение. Мужчина был убит. Его личность выясняется.

Авиньон. Полицейские осматривают тело убитого ими террориста

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил: «Довольно! Для Франции пришло время перестать связывать себя законами мирного времени, чтобы вымести исламофашизм с нашей земли!» Он также подчеркнул: «Почерк тот же самый, что у убийства отважного учителя Сэмюэля Пати…»

Эстрози имеет в виду теракт, совершенный 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Там 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил ножом местного учителя истории Самюэля Пати. Анзорова застрелили полицейские. Поводом для убийства преподавателя стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые Пати показал во время одного из своих уроков. Темой занятия была свобода слова и волеизъявления.

Карикатуры были старыми. Их опубликовал в 2012 году французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон после теракта в Конфлане обвинил исламистов в нападении на Францию и демократию и пообещал ужесточить законы, призванные бороться с террором и религиозной нетерпимостью. При этом он отметил, что ислам находится в состоянии кризиса. «Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков», — добавил Макрон.

Его заявление вызвало возмущение в мусульманских странах. В ряде из них прошли массовые акции протеста. Их поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он публично заявил, что Макрон психически болен. Париж выразил свое возмущение словами турецкого лидера и отозвал своего посла из Анкары для консультаций.

Тем временем Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана. Президент Турции подал в суд и на издание, и на Францию. Ночью 27 октября десятки сайтов французских организаций и компаний подверглись хакерской атаке. В результате взлома на них появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда, гибели Французской Республики. Кроме того, хакеры разместили на этих сайтах изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.

Францию поддержали все страны Евросоюза. Теракты в Конфлане, Ницце и Авиньоне в Брюсселе назвали «подлыми нападениями». «Я глубоко потрясен и огорчен известием об ужасающем нападении в Ницце. Все мы в Европе испытываем эту боль. Мы должны сплотиться против насилия и тех, кто пытается разжигать и распространять ненависть», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

«Я полностью солидарен с Францией и французами. Мои мысли о жертвах подлого нападения в Ницце и их близких. С вами вся Европа!» — написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Очевидно, что новый скандал вокруг Charlie Hebdo и карикатур на пророка Мухаммеда спровоцировал очередную волну терактов во Франции. После первой публикации этих рисунков, оскорбляющих религиозные чувства мусульман, в стране было совершено множество таких атак.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они были вооружены автоматами CZ SA Vz.58, пистолетами-пулеметами Šcorpion vz. 61, пистолетами ТТ, гранатометом и помповым дробовиком. Перед этим террористы ошиблись адресом — они сначала подъехали на машине к зданию архива журнала. Выяснив у местного жителя, где находится редакция. Братья застрелили этого человека.

В редакции братья устроили настоящую бойню. Стрельба длилась не менее 10 минут. Затем Саид и Шериф сбежали. Они убили 12 человек, в том числе главного редактора журнала и двух полицейских. Еще 11 человек получили ранения.

Спустя несколько часов после теракта в Париже сообщник братьев Куаши, 32-летний Амеди Кулибали открыл огонь в парке городка Фонтене-о-Роз, расположенного в 10 км от столицы Франции. Он тяжело ранил мужчину, совершавшего пробежку. 8 января Кулибали застрелил сотрудницу полиции и тяжело ранил офицера дородной службы в городе Монруж к югу от Парижа.

9 января около 13:00 Кулибали, вооруженный автоматическим оружием, захватил магазин кошерных продуктов у Венсенских ворот в Париже. В ходе захвата погибли четыре человека. В руках террориста оказались 15 заложников. Кулибали угрожал убит их, если полиция начнет штурм здания в местечке Даммартен-ан-Гоэль, где, как оказалось, укрылись братья Куаши. Он также объявил, что является бойцом «Исламского государства». К вечеру спецназ взял магазин штурмом. Кулибали был ликвидирован.

К этому времени спецслужбы выяснили, что братья Куаши действительно были связаны с различными террористическими организациями. Сначала они работали на «Аль-Каиду», затем на «Исламское государство». Оба родились во Франции в семье алжирских иммигрантов. Оставшись сиротами, воспитывались в разных семьях.

Братьев ликвидировали вечером 9 января. Позже прокурор Парижа Франсуа Моллен сообщил журналистам, что Куаши планировали и другие нападения. Полиция нашла 10 автоматов, гранатомет, бутылки с зажигательной смесью, взрывчатку.

13 ноября 2015 года Франция была потрясена серией новых терактов в Париже. Почти одновременно произошли взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан», где около 100 человек были захвачены в заложники. Все это сделала группа исламистов. Жертвами терактов стали 130 человек. Более 350 человек получили ранения, причем 99 из них находились в критическом состоянии. В основном это были молодые люди 20—30 лет.

Первый взрыв в Сен-Дени прозвучал в 21:16 в баре близ крупнейшего стадиона Франции «Стад де Франс», где в тот вечер проходил товарищеский матч между национальными сборными Франции и Германии. Террорист подбежал к заведению и взорвал пояс смертника. Впоследствии в холле самого стадиона прозвучали еще два взрыва (в 21:20, затем в 21:53), полиция обнаружила только останки трех террористов-самоубийц. К счастью, больше никто не пострадал.

Европейские СМИ сообщали, что целью террористов могли быть присутствовавшие на стадионе тогдашние президент Франции Франсуа Олланд, главы МИД Франции и Германии Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер. Их экстренно эвакуировали. Хотя футбольный матч не прервали, часть зрителей начали эвакуировать с трибун уже во время игры, объясняя это как «пожарную тревогу», чтобы избежать паники. Во время эвакуации зрители пели «Марсельезу».

Узнав о неудаче в Сен-Дени, сообщники смертников провели несколько нападений на рестораны. Между 21:20 и 21:30 жертвами вооруженного нападения на ресторан Petit Cambodge («Маленькая Камбоджа») и на находящийся в здании напротив бар Le Carillon, («Карильон») в X округе Парижа, стали по меньшей мере 26 человек. Обстрел заведений велся из проезжавшего мимо автомобиля двумя неизвестными. От стрельбы пострадали как посетители заведений, так и проходившие мимо пешеходы. Автомобиль с террористами скрылся с места и был найден 15 ноября в парижском пригороде Монтрей. Внутри лежали три автомата Калашникова.

В 21:32 было совершено нападение на посетителей в нескольких кварталах к югу от улицы Алиберт, на террасе пиццерии La Casa Nostra в XI округе Парижа. Свидетели видели человека, стреляющего из автомата. Погибли пять человек.

Около 21:38 на открытой террасе кафе La Belle Equipe в XI округе Парижа был открыт автоматный огонь по посетителям. Погибли по меньшей мере 19 человек. Экспертам удалось установить, что все выстрелы из автоматов в ту ночь были произведены двумя террористами, которые ездили на одном и том же автомобиле. Машина была взята напрокат в автосалоне. Его владелец заявил, что оформил договор на молодых людей, показавших студенческие билеты.

В 21:44 на бульваре Вольтера в кафе Comptoir Voltaire произошел мощный взрыв. В заведение вошел мужчина, похожий на араба. Он сделал заказ у барной стойки, а затем привел в действие взрывное устройство, закрепленное у него на теле. Ранения получили десятки посетителей. Сам террорист погиб.

Полиция просто не успевала выезжать на места новых атак. В 21:50 в XI округе Парижа вооруженные люди ворвались в популярный концертный зал «Батаклан», где проходил концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. Помещение было забито молодежью. Террористы принялись расстреливать находившихся в здании зрителей, потом заперлись на втором этаже и пытали заложников, убивая их садистскими способами.

Спецназу пришлось штурмовать здание. Террористы (по официальным данным их было трое) оказали сопротивление и привели в действие пояса шахидов. В общей сложности в «Баталкане» погибли не менее 90 человек.

Спасатели выносят одного из освобожденных заложников в Париже в зале "Батаклан"

Проведенное расследование установило, что все нападения в Париже 13 ноября 2015 года совершили мусульмане. Большинство из них были гражданами Франции, но часть прибыла в страну из соседней Бельгии, в том числе Салах Абдеслам, которого спецслужбы считают одним из организаторов этих терактов. Он вернулся в Брюссель, где был арестован в ходе спецоперации 18 ноября.

14 июня 2016 года француз с марокканскими корнями зарезал в пригороде Парижа двух офицеров полиции, проникнув к ним домой. Он заявил, что действовал по приказу «Исламского государства».

14 июля 2016 года в Ницце (всего в километре от базилики Нотр-Дам) выходец из Туниса направил 19-тонный грузовик в толпу, которая собралась на набережной, чтобы полюбоваться салютом в честь Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, 308 получили ранения. Водитель грузовика был застрелен полицией. Им оказался 31-летний мусульманин Мохамед Лауэж-Булель. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

Грузовик, который врезался в толпу в Ницце в 2016 году

Меньше, чем через две недели — 26 июля 2016 года — два террориста напали на католического священника на севере Франции и убили его. Еще один человек получил тяжелое ранение.

23 марта 2018 года неизвестный угнал машину, захватил заложников в супермаркете на юго-западе Франции и убил трех человек. Полиции пришлось брать магазин штурмом, в ходе которого террорист был застрелен.

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