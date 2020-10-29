Террористическая атака во Франции: в сети показали видео убийства исламиста, напавшего на полицейских

Во Франции продолжаются террористические акты — стали известны подробности нападения в Авиньоне. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Столкновение.

В Авиньоне полуголый мужчина с ножом напал на полицию, при этом он выкрикивал исламские лозунги. Правоохранители были вынуждены застрелить его.

Как сообщает Telegram-канал Mash, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу и заявил: «Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, свободы и желания не поддаваться террору».

По его словам, будут усилены контроль безопасности в школах и охрана культовых сооружений, включая церкви. Мобилизуют несколько тысяч военных.

Как сообщает СNews, в Лионе возле железнодорожного вокзала полиция задержала вооруженного ножом мужчину — он собирался сесть в трамвай и начать «закалывать пассажиров». А издание Le Parisien сообщает об уже четвертом террористе, который хотел напасть с ножом у церкви под Парижем, но был задержан правоохранителями. О своих планах он рассказал отцу, а тот сообщил в полицию.

Напоминаем, первый теракт в четверг, 29 октября, произошел в Ницце.

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