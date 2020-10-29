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Мир

В зоопарке Курска медведь набросился на женщину: момент попал на видео

16:59 29 октября 2020
Медведь

В зоопарке Курска нападение медведя на сотрудницу завершилось травмами женщины и смертью животного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

50-летняя женщины проводила в зоопарке всего второй рабочий день, и в ее обязанности не входила уборка. Но когда она зачем-то подошла к вольеру, медведь сразу схватил ее руку. На крики прибежали другие сотрудники, которые палками отогнали зверя. Пострадавшую женщину госпитализировали, а медведь умер в своем вольере.

По словам сотрудников, они случайно оставили в клетке палку, а зверь наткнулся на неё, и остриё пробило ему лёгкое. Директора зоопарка утверждает, что животное жило у них два года и вело себя спокойно.

Правоохранители выясняют, зачем женщина направилась к вольеру.


Фото: pixabay.com

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