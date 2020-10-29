Защитника пострадавших в деле о ДТП с Ефремовым лишили статуса адвоката

После того, как Эльман Пашаев — бывший защитник актера Михаила Ефремова, получившего срок за смертельное ДТП, — был на год лишен статуса адвоката, аналогичное решение было принято и в отношении его «экс-визави» — представителя интересов потерпевших Александра Добровинского.

Добровинский лишился статуса на два года, сообщает «Мэш». По этому поводу защитник заявил, что это решение его «удивило и возмутило», пообещав обжаловать это в суде: «Оно было для меня совершенно неожиданным, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка. Моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основания»

Ранее в отношении адвокатов было возбуждено дисциплинарное дело. Защитника потерпевших, как и Пашаева, обвиняли в нарушении принципов профессиональной этики во время процесса над Ефремовым. Речь шла, в частности, о личном пиаре и разглашении массмедиа информации, относящейся к адвокатской тайне.

Фото пресс-службы Мосгорсуда.

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