Смертельное проклятие нависло над Трампом и Байденом

Существует «легенда», что президент США, которого избрали в год, оканчивающийся на ноль, либо умрет, либо будет убит по время каденции. Об этом BBC News Україна сообщает в своем Instagram.

Легенда носит много названий: «проклятие президентов», «проклятие Текумсе», «проклятие нулевого года», «проклятие Типпекано».

Ее истоки — в конце XVIII cтолетия, когда белые американцы захватывали земли индейских племен. Тогда один из вождей племени шауни Текумсе погиб в битве в 1813 году.

В 1840 году президентом был избран Уильям Гаррисон — один из руководителей войны с индейцами. Он внезапно умер всего через 30 дней после инаугурации.

В ХХ веке бульварная пресса активно начала распространять легенду о том, что якобы Тенксватава, брат погибшего индейского вождя, наложил на Гаррисона проклятие, которое гласит, что каждый президент США, избранный в год, заканчивающийся на ноль, будет умирать находясь в в должности.

Своего президентства, не смогли пережить семь американских глав государства, избранных в «нулевые» годы. Среди «жертв»: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям МакКинли, Джон Кеннеди. Всех их убили. На посту умерли Гардинг и Франклин Делано Рузвельт.

Но те, кто верит в проклятие, считают, что его разрушил Рональд Рейган, избранный в 1980 году, — он выжил после покушения. Историки отрицают возможность существования проклятия.

Фото: pixabay.com

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