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Мир

Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы

14:18 29 октября 2020
Нож

После теракта с обезглавливанием возле собора в Ницце, а также нападения вооруженного человека на полицейских в Авиньоне, кричавшего «Аллах Акбар», во Франции ужесточают антитеррористические меры.

Как сообщает «France24», премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство решило поднять уровень готовности страны к терактам до «экстренного».

Напомним, что теракт в Нице произошел возле собора Нотр-Дам — три человека погибли, несколько были ранены. Полицейские задержали человека, устроившего резню. Что касается случая в Авиньоне, то нападавший был застрелен.

До этого теракт с обезглавливанием произошел под Парижем, где чеченский юноша, родившийся в Москве, убил учителя, рассказывавшего ученикам о свободе слова и в качестве примера приводившего карикатуры на пророка Мухаммеда журнала Charlie Hebdo.

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

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