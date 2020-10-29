28.34 / 28.53 33.14 / 33.53
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

По воде аки по суху: лось поразил сеть забегом по поверхности реки

12:16 29 октября 2020
Лось бежит по воде

Американке Кристи Паниптчук удалось сделать эффектное видео на Аляске во время рыбалки. Как сообщает издание The Sun, женщина засняла лося, который удивительным образом бежал по поверхности реки параллельно их моторной лодке, а потом подрезал ее.

Некоторые решили, что это видео в «библейском стиле» с лосем, гуляющем «по воде аки по суху» — фейк. Однако Кристи пояснила, что на самом деле глубина реки в том месте — всего 13 сантиметров. А их небольшая лодка позволяет успешно маневрировать в мелких местах: на ней установлен не традиционный пропеллер, а двигатель по типу водомета.


257

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Бюллетени вынимают из урны на избирательном участке

Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

Линкор «Новороссийск»

Ровно 65 лет назад в бухте Севастополя затонул линкор «Новороссийск», погибли 829 человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер