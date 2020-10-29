28.33 / 28.53 33.13 / 33.54
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США две сестры нанесли охраннику магазина 27 ножевых ранений за просьбу надеть маски

10:07 29 октября 2020
Сестры Хилл

В Чикаго пошли под суд две сестры, которые нанесли 27 ножевых ранений охраннику обувного магазина, который поприветствовал их и попросил надеть при входе защитные маски и воспользоваться санитайзером для рук. Как сообщает Chicago Sun Times, эта просьба привела в ярость 21-летнюю Джессику Хилл и ее 18-летнюю сестру Джайлу. Они принялись скандалить. В ходе ссоры Джессика схватила мусорную урну и ударила ею охранника в лицо, а затем вытащила нож и набросилась на 32-летнего мужчину, нанося ему удары в спину, шею, руки. При этом Джайла держала поваленную на пол жертву за волосы, не давая подняться.

Охранник, вес которого составляет 123 килограмма, а рост — почти 196 сантиметров, не только чудом выжил, но и, несмотря на раны, сумел высвободиться и с помощью менеджера магазина удерживать преступниц до приезда полиции.

Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице.

Сестрам Хилл предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени. Адвокат сестер назвал их действия «самозащитой».

Джессика (слева) и Джайла (справа) – фото Chicago Police Department

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Бюллетени вынимают из урны на избирательном участке

Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

Сестры Хилл

В США две сестры нанесли охраннику магазина 27 ножевых ранений за просьбу надеть маски

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана припасла компромат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер