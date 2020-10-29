В США две сестры нанесли охраннику магазина 27 ножевых ранений за просьбу надеть маски

В Чикаго пошли под суд две сестры, которые нанесли 27 ножевых ранений охраннику обувного магазина, который поприветствовал их и попросил надеть при входе защитные маски и воспользоваться санитайзером для рук. Как сообщает Chicago Sun Times, эта просьба привела в ярость 21-летнюю Джессику Хилл и ее 18-летнюю сестру Джайлу. Они принялись скандалить. В ходе ссоры Джессика схватила мусорную урну и ударила ею охранника в лицо, а затем вытащила нож и набросилась на 32-летнего мужчину, нанося ему удары в спину, шею, руки. При этом Джайла держала поваленную на пол жертву за волосы, не давая подняться.

Охранник, вес которого составляет 123 килограмма, а рост — почти 196 сантиметров, не только чудом выжил, но и, несмотря на раны, сумел высвободиться и с помощью менеджера магазина удерживать преступниц до приезда полиции.

Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице.

Сестрам Хилл предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени. Адвокат сестер назвал их действия «самозащитой».

Джессика (слева) и Джайла (справа) – фото Chicago Police Department

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