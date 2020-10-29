Настоящие Том и Джерри: мышь шокировала охотившегося на нее кота, когда полезла к нему «обниматься»

Сеть повеселило снятое в Китае видео, которой пользователи сочли похожим на сцену из знаменитого мультсериала «Том и Джерри». Как пишет издание Daily Mail, мышь шокировала охотившегося на нее кота, когда полезла к нему «обниматься». Грызун вдруг бросился к своему врагу и уютно прижался к его пушистому животу. Растерянный кот не знал, как на это реагировать. Но закусывать своим новым приятелем не спешил.

«Прямо, как у Тома и Джерри — любовь и ненависть одновременно», «Это еще один пример настоящей любви. Любовь может преодолеть любые преграды — цвет кожи, расу, полу, а теперь даже еще и вид» — писали в комментариях.

Однако специалисты по поведению животных объяснили, что реакция мыши на самом деле вызвана дезориентирующим страхом и желанием спрятаться.





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