28.32 / 28.52 33.09 / 33.49
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Настоящие Том и Джерри: мышь шокировала охотившегося на нее кота, когда полезла к нему «обниматься»

9:39 29 октября 2020
Кот и мышь

Сеть повеселило снятое в Китае видео, которой пользователи сочли похожим на сцену из знаменитого мультсериала «Том и Джерри». Как пишет издание Daily Mail, мышь шокировала охотившегося на нее кота, когда полезла к нему «обниматься». Грызун вдруг бросился к своему врагу и уютно прижался к его пушистому животу. Растерянный кот не знал, как на это реагировать. Но закусывать своим новым приятелем не спешил.

«Прямо, как у Тома и Джерри — любовь и ненависть одновременно», «Это еще один пример настоящей любви. Любовь может преодолеть любые преграды — цвет кожи, расу, полу, а теперь даже еще и вид» — писали в комментариях.

Однако специалисты по поведению животных объяснили, что реакция мыши на самом деле вызвана дезориентирующим страхом и желанием спрятаться.


78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Бюллетени вынимают из урны на избирательном участке

Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

Дениз Маккарти

Женщина, которую в детстве потеряли на рынке, нашла своих мать, брата и сестру-близнеца спустя 44 года

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана припасла компромат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер