Франция и Германия уходят на карантин на весь ноябрь

В среду, 28 октября, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина в связи с новой вспышкой коронавируса в стране. Число инфицированных во Франции стремительно растет. В день, когда Макрон сделал свое заявление, было зарегистрировано 36 тысяч 347 новых случаев заражения. Скончались еще 244 больных с COVID-19.

Общая статистика с начала пандемии во Франции весьма тревожна. Страна занимает пятое место в мире по количеству зараженных — 1 миллион 235 тысяч. Умерли 35 тысяч 785 больных. Активными остаются более 1 миллиона 85 тысяч случаев.

«Как и весной, вы сможете выходить на улицу только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома», — подчеркнул Макрон в своем обращении.

Для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму. Это можно сделать онлайн. Собираться компаниями категорически запрещено. Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности.

Карантин вводится с 30 октября по 1 декабря. По словам Макрона, жесткие правила вводятся для того, чтобы не допустить серьезных последствий второй волны распространения коронавируса, которая может стать более тяжелой, чем первая.

За несколько часов до вечернего выступления Макрона свое заявление в Германии сделала канцлер Ангела Меркель. Она сообщила, что в ходе встречи с главами федеральных земель было достигнуто важное соглашение о введении ограничительных мер с целью борьбы против стремительного распространения коронавируса.

В Германии карантин вводится со 2 ноября до конца месяца. Через две недели власти могут пересмотреть некоторые из принятых мер в случае изменения эпидемической ситуации.

Меркель подчеркнула, что за последние 10 дней в стране вдвое увеличилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии. За 9 дней удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Крайне важно не допустить перегрузки системы здравоохранения. Для этого необходимо действовать без промедления. Канцлер также обратила внимание на то, что в борьбе с коронавирусом эффективным средством является отслеживание контактов инфицированных. Для этого в Германии было разработано и внедрено специальное мобильное приложение, установка которого на смартфоны является добровольным решением. Однако в настоящее время органы здравоохранения отслеживают не более 25% процентов контактов зараженных. Поэтому властям приходится вводить жесткие ограничительные меры.

Все предприятия досуга закрываются. Это театры, кинотеатры, концертные залы, выставочные комплексы, игровые салоны, казино, парки развлечений, публичные дома, фитнес-клубы и непрофессиональные спортклубы, плавательные бассейны. Разрешаются только индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

Спортивные соревнования для профессионалов, включая футбол, будут проводиться, но без зрителей.

Также закроются предприятия сферы обслуживания — косметические, татуировочные и массажные салоны, рестораны и кафе (разрешена только продажа еды на вынос). А вот физиотерапевтические кабинеты и парикмахерские смогут работать и дальше, но с соблюдением строгих правил безопасности. Это касается и предприятий оптовой и розничной торговли. Во всех магазинах ограничивается одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади.

Гостиницы могут принимать только постояльцев, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями. Частные поездки и посещения родственников, проживающих в других населенных пунктах не приветствуются.

Школы и детские сады продолжают работать в обычном режиме.

Гражданам придется ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства «до абсолютного минимума». Встречи в общественном пространстве разрешены не более чем 10 человекам из двух домохозяйств. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств «с учетом серьезной ситуации в стране неприемлемы».

Соблюдение данных правил является обязательным для всех, нарушения будут наказываться.

Германия занимает 16-е место в мире по числе инфицированных — 481 тысяча человек. За все время пандемии здесь скончались 10 тысяч 770 больных с COVID-19. Активными остаются 138 тысяч случаев. Согласитесь, статистика в ФРГ выглядит куда менее тревожной нежели во Франции. Тем не менее, федеральное правительство во главе с Меркель и власти федеральных земель решили ввести жесткие ограничения, очень похожие на те, что весной позволили Германии избежать перегрузки больниц во время первой волны коронавируса.

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