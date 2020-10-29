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Мир

Сто тысяч человек остались без света: на побережье США обрушился ураган "Дзета"

1:44 29 октября 2020
Hurricane Zeta

Вторая половина октября принесла ухудшение погодных условий не только в Украине, но и в США, где по восточному побережью нанес удар ураган «Дзета».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

В результате буйства стихии на территории штата Луизиана произошли массовые отключения электричества, передает портал poweroutage. us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.

По данным портала, в Луизиане обесточены 108 293 потребителя. В городе Новый Орлеан без света остались более 32 тыс. потребителей.

Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, центр атмосферного явления находится в 100 км юго-западнее Нового Орлеана. Скорость ветра в пределах «Дзеты» достигает 48,6 м/с, что соответствует второй категории и немного не дотягивает до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 10,8 м/с.


Агентство отмечает, что сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре испытаниям стихии подверглась Япония, которую накрыли два мощных тайфуна в течение одной недели.

Фото: edition.cnn.com

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