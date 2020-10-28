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Мир

В России врачам запретили публично комментировать ситуацию с коронавирусом

16:07 28 октября 2020
Маска и перчатки

В России, где недавно в продажу поступила книга с «антикоронавирусными» молитвами, медикам запретили публично комментировать ситуацию с COVID-19 без согласования с Минздравом.

Об этом сообщает «Медуза», в распоряжении которой имеется текст соответствующего письма, в котором эта информация доводится до сведения руководства медучреждений, подведомственных Минздраву РФ. Тексты публичных комментариев предлагают согласовывать «в письменной или устной форме».

В пресс-службе Минздрава эту информацию подтвердили, заявив, что это было сделано «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19». Мол, в настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами…

Ранее росСМИ сообщали о скандалах из-за переполненности больниц телами умерших от коронавирусной инфекцией, которые негде хранить.

Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay.

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