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11-летняя девочка, жертва сексуального насилия со стороны 43-летнего мужчины, умерла после родов

13:57 28 октября 2020
Беременная Луана

В Бразилии после родов умерла 11-летняя девочка Луана Коста, забеременевшая от 43-летнего мужчины. Об этом сообщает издание Daily Mail. Семья Луаны утверждает, что Луана еще в девятилетнем возрасте стала жертвой сексуального насилия со стороны Франсинилдо Мораэса. Однако родственники выяснили это только после того, как у девочки появились признаки беременности и ее отвели к врачу.

Мораэс публиковал в соцсетях свои фото с Луаной, утверждая, что у них настоящий взрослый роман. На пятом месяце беременности у девочки начались осложнения. Пришлось срочно провести индуцированные роды. Через четыре дня после родов она умерла.

По словам тети Луаны, Мораэс запугивал девочку и запрещал ей рассказывать родным о происходящем. Мужчину, который ударился в бега, сейчас разыскивает полиция.

Фото из соцсетей

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