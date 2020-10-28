Коронавирус бьет рекорды, провоцирует локдаун и беспорядки: что творится в мире

Число заразившихся коронавирусом с 19 по 25 октября в мире стало самым высоким недельным показателем за все время пандемии — более 2,8 миллиона новых случаев. За семь дней умерли почти 40 тысяч человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в которой работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового коронавируса.

Общее число инфицированных уже превышает 44,3 миллиона человек. Умерли 1 миллион 173 тысячи больных с COVID-19. Выздоровели 32,5 миллиона пациентов. Уровень смертности снизился до 3%. Активными или незавершенными остаются свыше 10,6 миллиона случаев.

Уже в восьми странах мира число инфицированных превышает отметку в миллион человек. В США их уже больше 9 миллионов. В Индии без малого 8 миллионов, в Бразилии — почти 5,5 миллиона. Далее следует Россия — 1,6 миллиона. Причем с 26 октября в этой стране каждый день умирает более 300 больных с коронавирусом, что является внутренним антирекордом. Во многих городах больницы больше не могут принимать новых пациентов с COVID-19. В Омске 27 октября три бригады скорой помощи в отчаянии привезли больных к зданию областного Минздрава, безуспешно провозив их по городу 17 часов! В России решено ввести всеобщий масочный режим.

В группу государств, в которых число инфицированных превышает отметку в миллион человек, попали две страны Евросоюза. По состоянию на 28 октября во Франции выявлено 1 миллион 199 тысяч инфицированных, в Испании — 1 миллион 175 тысяч.

Далее следуют Аргентина (1 миллион 117 тысяч) и Колумбия (1 миллион 33 тысячи).

Украина переместилась на 22-е место. В нашей стране по состоянию на 28 октября выявлено более 363 тысяч зараженных коронавирусом. Мы догоняем Турцию (366 тысяч), а нас — Бельгия (347 тысяч). При этом в Бельгии уже несколько дней подряд количество новых случаев превышает 13 тысяч.

По оценкам ВОЗ, Европа в октябре вновь стала главным очагом заражения коронавирусом. Так называемая вторая волна накрыла практически все стран ЕС и Великобританию. Это вынуждает власти повторно вводить жесткие ограничения. Например, Германия готовится к закрытию с 4 ноября и до конца месяца баров, ночных клубов, спортзалов, кинотеатров, бассейнов. Канцлер Ангела Меркель обсуждает этот план с главами федеральных земель.

Правительство Франции намерено на месяц ввести локдаун по всей стране. В Париже такое решение объясняют рекордным ростом новых случаев заражения. Многие французы не согласны с такой жесткой мерой.

Такие настроения наблюдаются также в Италии и Испании, где 27 октября прошли массовые акции протеста. Их участники громили магазины и поджигали автомобили в Турине, Милане, Барселоне и ряде других городов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный инфекционист Ольга Голубовская предупредила: скорость распространения коронавируса резко увеличилась

Иллюстративное фото Pixabay

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