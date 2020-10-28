Жена полицейского умерла от теплового удара, не сумев выбраться из его служебной машины на 32-градусной жаре

В американском городе Майами произошел трагический и нелепый несчастный случай. Как сообщает издание Miami Herald, пока местный 58-летний полицейский Аристидис Паулино спал у себя в доме после ночной смены, его 56-летняя жена Клара забралась в припаркованную им возле дома служебную машину. Вероятно, женщина что-то искала. Однако дверь захлопнулась, и Клара, у которой при себе не было мобильного телефона, оказалась в ловушке. Миссис Паулино в течение нескольких часов отчаянно пыталась выбраться наружу. Она оказалась в секции полицейской машины, предназначенной для преступников, которая не открывается изнутри и отделена от передней части перегородкой.

Тело женщины нашли ее сын и муж. Как показало вскрытие, она умерла от теплового удара: в этот день стояла 32-градусная жара. Руки Клары были покрыты синяками — судя по всему, она в панике колотила кулаками в окна, пытаясь привлечь внимание.

Аристидис и Клара прожили в браке 28 лет.

Смерти от перегрева в машинах не так уж редки. Однако почти всегда в таких случаях речь идет о маленьких детях, оставленных в автомобиле.

Фото Miami Herald и Facebook

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