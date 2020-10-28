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Филадельфию охватили беспорядки после того, как полицейские застрелили афроамериканца

11:43 28 октября 2020
Акция протеста

После массовых протестов, прокатившихся по США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда при задержании его полицейскими, в Филадельфии вспыхнули беспорядки после того, как полицейские застрелили 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса.

Как сообщает The Washington Post, инцидент произошел 26 октября. Уоллес был вооружен ножом и отказывался бросить его, несмотря на неоднократные предупреждения. Он двинулся в сторону полицейских, которые открыли огонь на поражение. Позже стало известно, что у молодого человека были проблемы со психикой. И что его родственники на самом деле вызывали не полицию, а скорую помощь, чтобы доставить его в больницу.

Участники последовавших за убийством Уоллеса акций протеста не только приняли участие в шествии по города, скандируя «Нет справедливости, нет мира!» и «Нет расистской полиции!», но также громили магазины и мародерствовали, вынося технику и другие дорогостоящие товары. В погромах участвовало более тысячи человек.

За ночь было арестовано более 90 нарушителей. Была сожжена по меньшей мере одна полицейская машина. Не менее 30 полицейских были ранены.

В город по решению губернатора Пенсильвании в помощь полиции введена Национальная гвардия.

Фото The Washington Post

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