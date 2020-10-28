Жена принца Чарльза Камилла познакомилась с собаками, умеющими вынюхивать больных коронавирусом

Жена принца Уэльского Чарльза Камилла, которая недавно поработала официанткой, вместе с министром здравоохранения Великобритании Мэттом Хэнкоком посетила лондонский вокзал Паддингтон, где им показали работу специально обученных собак. Как сообщает издание Daily Mail, лабрадоры Боб и Бэйзил умеют определять по запаху больных коронавирусом. Псы продемонстрировали, как они находят инфицированных. Из пяти участвовавших в тестах добровольцев один был одет в одежду с запахом Covid-19. И собаки безошибочно каждый раз его вычисляли.

Training includes getting the dogs comfortable in different environments, in order to feel comfortable in public whilst remaining focused on their role.



It is vital that the dogs are not affected by sudden noises, different environments and sounds that we take for granted. pic.twitter.com/0LMWipA2Ek — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) October 27, 2020

73-летняя герцогиня Корнуольская, которая была в элегантном костюме цвета «королевский синий», в черных замшевых сапогах и защитной маске с цветочным узором, пришла в восторг от увиденного и назвала демонстрацию очень впечатляющей.

Предполагается, что натренированные собаки, которые проводят свою «диагностику» за полсекунды, смогут определять зараженных (даже с бессимптомным протеканием болезни) на вокзалах, в аэропортах и на массовых мероприятиях.

Подобные эксперименты проводят и в других странах Европы. Так, в Финляндии ученые утверждают, что, понюхав платок, который носили на шее или запястье, собака может определить, был ли его владелец заражен коронавирусом уже за пять дней до того, как у него проявились симптомы. По словам исследователя в области ветеринарной медицины Хельсинкского университета Анны Хильм-Бьеркман, точность тестов, которые они проводили с собаками в этой области, достигает почти ста процентов.

@MedDetectDogs Bob and Basil put on an impressive display today for the Duchess and Health Secretary Matt Hancock as they correctly identified #COVID19 samples through odour. Camilla gave the thumbs up when asked if she thought the government would be impressed. pic.twitter.com/t7q5gCzhgi — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 27, 2020

Фото Twitter ClarenceHouse

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