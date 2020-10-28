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Жена принца Чарльза Камилла познакомилась с собаками, умеющими вынюхивать больных коронавирусом

10:46 28 октября 2020
Камилла с собакой

Жена принца Уэльского Чарльза Камилла, которая недавно поработала официанткой, вместе с министром здравоохранения Великобритании Мэттом Хэнкоком посетила лондонский вокзал Паддингтон, где им показали работу специально обученных собак. Как сообщает издание Daily Mail, лабрадоры Боб и Бэйзил умеют определять по запаху больных коронавирусом. Псы продемонстрировали, как они находят инфицированных. Из пяти участвовавших в тестах добровольцев один был одет в одежду с запахом Covid-19. И собаки безошибочно каждый раз его вычисляли.

 

73-летняя герцогиня Корнуольская, которая была в элегантном костюме цвета «королевский синий», в черных замшевых сапогах и защитной маске с цветочным узором, пришла в восторг от увиденного и назвала демонстрацию очень впечатляющей.

Предполагается, что натренированные собаки, которые проводят свою «диагностику» за полсекунды, смогут определять зараженных (даже с бессимптомным протеканием болезни) на вокзалах, в аэропортах и на массовых мероприятиях.

Подобные эксперименты проводят и в других странах Европы. Так, в Финляндии ученые утверждают, что, понюхав платок, который носили на шее или запястье, собака может определить, был ли его владелец заражен коронавирусом уже за пять дней до того, как у него проявились симптомы. По словам исследователя в области ветеринарной медицины Хельсинкского университета Анны Хильм-Бьеркман, точность тестов, которые они проводили с собаками в этой области, достигает почти ста процентов.


Фото Twitter ClarenceHouse

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