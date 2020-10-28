У Эрдогана эмоционально отреагировали на карикатуру Charlie Hebdo

В Турции назвали омерзительными карикатуры французского журнала Charlie Hebdo, посвященные Реджепу Тайипу Эрдогану. С заявлением выступил представитель администрации президента Эрдогана, директор по коммуникациям Фахреттин Алтун.

«Антимусульманская повестка президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo опубликовал серию так называемых карикатур, полных гадких изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку данного издания распространять культурный расизм и ненависть», — говорится в заявлении представителя администрации Эрдогана.

Алтун не нашел в карикатурах Charlie Hebdo юмора, а видит лишь непорядочность и безответственные и бессмысленные нападки.

«Так называемые карикатуры отвратительны и лишены какой-либо порядочности. Очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, желает для своей страны», — говорится в заявлении.

В Турции заявили, что отвечать на выходку Charlie Hebdo не будут, но хотели бы, чтобы на карикатуры отреагировали европейские интеллектуалы и «дали отпор примитивному культурному расизму».

Напомним, в Charlie Hebdo была опубликована непристойная карикатура на Эрдогана. Это стало ответом на кибератаку на французские сайты. Хакеры разместили на интернет-ресурсах изображения Эммануэля Макрона в виде свиньи.

Фото tccb.gov.tr

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