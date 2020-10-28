120 лет тюрьмы получил основатель секс-культа в США

Во вторник, 27 октября, в Федеральном суде Бруклина завершился один из самых громких и скандальных процессов, проходивших в США в XXI веке. На скамье подсудимых оказался Кит Раньер, идеолог и основатель организации NXIVM, которая под его руководством превратилась в тайный секс-культ с примесью религии. Прикрытием для Раньера служили семинары по самореализации. Он проводил их на протяжении 20 лет в США, Канаде и Мексике. Несмотря на их дороговизну, занятия пользовались огромной популярностью.

Суд признал 60-летнего Раньера виновным по целому списку обвинений, включающему в себя сексуальную эксплуатацию, детскую порнографию, растление несовершеннолетних, преступный сговор, мошенничество, принудительный труд и организованную преступную деятельность.

Присяжным оказалось достаточно всего пяти часов, чтобы вынести Раньеру обвинительный вердикт. Это говорит об убедительности доказательств, собранных прокуратурой. Сам Кит так и не признал себя виновным. Его адвокаты, причем очень опытные и высококлассные, тоже продолжают настаивать на невиновности своего клиента. При этом, вот же парадокс, они просили судью назначить Раньеру наказание в виде 15 лет тюремного заключения, не более.

Однако федеральный судья Николас Гарауфис вынес суровый приговор — 120 лет тюрьмы! Очевидно, что это равносильно пожизненному заключению, на котором настаивал прокурор.

«Кит Раньер вел себя так, как будто закон ему не писан. К его несчастью, таки писан!» — заявил Гарауфис, огласив свое решение. Он также обязал преступника выплатить жертвам компенсацию, общий размер которой составляет 1,75 миллиона долларов.

NXIVM (произносится «Наксеум») базировалась в столице штата Нью-Йорк Олбани. Раньер создал настоящий «тайный гарем из молодых женщин», известный среди членов организации как DOS или Vow («Обет»). Секс-рабыни, а иначе несчастных женщин не назовешь, должны были беспрекословно подчиняться своему Господину.

Раньер получал от каждой новой рабыни залог, доказывающий ее верность и покорность. Это был компромат на нее, который она сама добровольно вручала Господину или его помощникам. Обычно это были фотографии половых органов «соискательницы». В некоторых случаях речь шла о несовершеннолетних. Поэтому такие снимки суд счел детской порнографией. Этот компромат Раньер мог использовать по своему усмотрению в том случае, если рабыня потом вдруг пыталась покинуть организацию.

Рабынь в ходе специальной тайной церемонии клеймили с помощью приспособления для прижигания. Таким обычно клеймят скот. Тавро выжигалось в области паха. Это был символ NXIVM, включающий инициалы Раньера.

Господин всячески издевался над рабынями. Он требовал, чтобы они выглядели как тростинки. Поэтому рацион женщин не превышал 500 калорий в день! При этом сам Раньер в их присутствии ел все, что хотел — мясо, пиццу, сладкие пироги и многое другое.

Все эти жуткие подробности стали известны позже. А поначалу на семинары Раньера народ валил толпами, хотя за курс нужно было заплатить 5 тысяч долларов. По данным прокуратуры, его прослушали более 17 тысяч человек! В их числе были люди известные, например, голливудская актриса Аллисон Мак (звезда сериала «Тайны Смолвиля»), дети двух президентов Мексики, дети канадского бизнесмена Эдгара Бронфмана, владельца корпорации Seagram, которая в 90-х годах была крупнейшим производителем спиртных напитков в мире.

Разоблачение началось, пожалуй, с Бронфмана, который одним из первых стал сомневаться в «гениальности» Раньера. Именно Эдгар заявил в СМИ, что NXIVM представляет из себя опасный культ. Он очень беспокоился за своих дочерей — Сару и Клэр, которые входили в ближайшее окружение Господина. Установлено, что сестры Бронфман вложили в организацию Раньера не менее 150 миллионов долларов. Когда пошли первые жалобы и заявления в полицию, Клэр взялась выполнять важную миссию. Она заваливала врагов Раньера судебными исками. Дочь Бронфмана могла себе позволить оплачивать дорогие судебные издержки и слуги адвокатов, а ее ответчики попросту разорялись, так ничего и не добившись.

Кстати, Клэр признала себя виновной в соучастии в преступлениях, которые совершил Раньер. 41-летняя дочь Бронфмана приговорена к шести годам и девяти месяцам тюрьмы. Поскольку она созналась во всем. За решеткой ей предстоит провести не более пяти лет. Еще четыре человека из окружения Раньера ждут решения федерального судьи.

Чем же одурманивал идеолог NXIVM тысячи людей? Его учение внимательно изучила писательница Айн Рэнд (настоящее имя — Алиса Розенбуам, родилась в России, эмигрировала в США в 20-х годах после прихода к власти большевиков). Рэнд считает, что все свои идеи Раньер позаимствовал из других философских концепций. Больше всего он взял у сайентологов и последователей объективизма. Айн назвала учение Раньера «индивидуалистической солянкой».

Тем не менее, семинары NXIVM привлекали к себе внимание. Поклонники Раньера называли его «самым умным человеком на свете». К нему в Олбани приезжал Далай-лама. Но были, конечно, и те, кто, побывав на таком семинаре, заявляли, что услышали «бред сивой кобылы». Так написал об учении Раньера журналист американского журнала Forbes Майкл Фридман в 2003 году.

Федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью, комментируя завершение процесса, подчеркнул: «Суд показал, что Раньер, который изображал себя эрудитом и гением, был на самом деле крупным манипулятором, аферистом и лидером организации, которая навязывала окружающим культ его личности».

Очевидно, Донохью прав, так как поверивших в «культ личности» Кита Раньера все еще очень много. Эти люди устраивали демонстрации и проводили пресс-конференции в его защиту почти каждый день, пока шел судебный процесс. Последняя такая акция прошла 26 октября. Сторонники Раньера требовали отсрочки приговора для него, утверждая, что у них появились новые доказательства его невиновности.

Больше всех усердствует актриса Ники Клайн, известная по сериалу «Звездный крейсер «Галактика». Она привела с собой целую съемочную группу. За несколько последних месяцев Клайн создала несколько мини-движений за социальную справедливость, активисты которых устраивали протесты, пели и танцевали у ворот федеральной тюрьмы в Бруклине, где содержится пока Раньер, При этом часть символики этих «движений» явно заимствована у Black Lives Matter.

Перед тем, как присяжные удалились на совещание, в суде выступили 15 жертв Господина. Они рассказали об издевательствах, жертвами которых стали по его вине. Наибольшее впечатление произвел рассказа Камилы. Раньер сделал ее своей рабыней, когда ей было 15 лет. Она состояла в его гареме 12 лет. Затем туда попали две ее старшие сестры.

Все три женщины забеременели в разное время от Раньера. Он приказал им сделать аборт.

Выяснилось, что Камилу и ее сестер в NXIVM привел их родной отец. Он по сей день уверен в «гениальности» Раньера! Уверен настолько, что написал одно из 50 писем в поддержку этого монстра. Письма были зачитаны адвокатами Раньера.

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