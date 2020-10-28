Забытая на автозаправке собака вернулась домой, пробежав 60 километров

Собака по кличке Ду-Ду, случайно забытая хозяевами на автозаправке, самостоятельно нашла дорогу домой, преодолев 60 километров. Как сообщает издание The Mirror, семья китайцев направлялась на машине из города Ханчжоу к проживающим в сельской местности родственникам и остановилась на заправке. Ду-ду оставили в автомобиле, но он как-то сумел выбраться наружу. Когда все снова сели в машину и продолжили свой путь, отсутствие семилетнего пса поначалу не заметили. Лишь спустя несколько часов, когда семья уже добралась до места назначения, пропажа была обнаружена. Семейство вернулось на заправку на следующий день, но их любимца там уже не было.

«Мы надеялись, что он выжил и нашел доброго человека, который его приютил», — рассказал хозяин Ду-Ду, уже не чаявший снова увидеть Ду-Ду.

Однако через 26 дней исхудавший и грязный Ду-Ду объявился на крыльце. Сначала его даже приняли за незнакомую бродячую собаку. Он пробежал более 60 километров, чтобы вернуться домой.

«Его глаза излучали свет. Несмотря на то, что Ду-Ду был усталым и в первый день после возвращения пошатывался при ходьбе, в последнее время он стал намного более энергичным», — рассказали хозяева.

Фото mp.weixin.qq.com



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