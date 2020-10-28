28.27 / 28.47 33.17 / 33.61
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Забытая на автозаправке собака вернулась домой, пробежав 60 километров

9:45 28 октября 2020
Ду-Ду

Собака по кличке Ду-Ду, случайно забытая хозяевами на автозаправке, самостоятельно нашла дорогу домой, преодолев 60 километров. Как сообщает издание The Mirror, семья китайцев направлялась на машине из города Ханчжоу к проживающим в сельской местности родственникам и остановилась на заправке. Ду-ду оставили в автомобиле, но он как-то сумел выбраться наружу. Когда все снова сели в машину и продолжили свой путь, отсутствие семилетнего пса поначалу не заметили. Лишь спустя несколько часов, когда семья уже добралась до места назначения, пропажа была обнаружена. Семейство вернулось на заправку на следующий день, но их любимца там уже не было.

«Мы надеялись, что он выжил и нашел доброго человека, который его приютил», — рассказал хозяин Ду-Ду, уже не чаявший снова увидеть Ду-Ду.
Однако через 26 дней исхудавший и грязный Ду-Ду объявился на крыльце. Сначала его даже приняли за незнакомую бродячую собаку. Он пробежал более 60 километров, чтобы вернуться домой.

«Его глаза излучали свет. Несмотря на то, что Ду-Ду был усталым и в первый день после возвращения пошатывался при ходьбе, в последнее время он стал намного более энергичным», — рассказали хозяева.

Фото mp.weixin.qq.com

110

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес с женой

Жена Кернеса высказалась о позитивных и негативных мыслях

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Лилия Шевцова

«Россию сносит. И ничто не может остановить этот процесс»

Олег Ляшко

Стал известен окончательный результат Ляшко на выборах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер