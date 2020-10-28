Ограбление века: два енота пробрались в закрытое отделение банка и украли миндальное печенье

В американском штате Калифорния произошло необычное ограбление банка. Как сообщает CNN, в закрытое отделение финансового учреждения Peninsula Bank пробрались два енота. «Преступники в масках» действовали, как в голливудском фильме. Они взобрались по дереву на крышу здания, проползли по вентиляционным шахтам и упали с потолка на пол. В поисках добычи они разбросали по полу документы, опрокинули монитор компьютера, перерыли мусорные урны. В конце концов в одной из комнат их ждала удача: криминальный дуэт обнаружил коробку с миндальным печеньем.

Енотов заметил через окно клиент банка, воспользовавшийся наружным банкоматом. Сначала он принял их за игрушечных. А потом вызвал специалистов из службы по спасению животных. Чтобы поймать и выставить из банка енотов потребовалось около десяти минут.

Фото Peninsula Humane Society & SPCA (PHS/SPCA)

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