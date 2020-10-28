"Устали от лжи": сайт предвыборного штаба Трампа взломали

В преддверии президентских выборов в США неизвестные хакеры взломали во вторник, 28 октября, сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.

«Ранее этим вечером сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным хакерами не был получен в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен», — написал Мертау.

В течение некоторого времени пользователи, которые заходили на сайт избирательного штаба американского лидера, видели страницу с уведомлением о том, что ресурс взломан.

«Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам», — утверждали неизвестные.

Хакеры, по их версии, смогли получить доступ к «секретной информации», согласно которой вашингтонская администрация якобы причастна к «возникновению коронавируса», а глава Белого дома вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов.

На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалют.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. В них участвуют действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хакер из Нидерландов легко проник в Twitter президента США, угадав пароль, который представлял собой сокращение от фразы «Сделаем Америку великой снова».

Фото: ixbt.com

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