Charlie Hebdo взялся за Эрдогана: назревает новый скандал
Французский журнал Charlie Hebdo подлил масла в огонь разгорающегося скандала между Францией и Турцией. Сатирическое издание, прославившееся провокационными карикатурами, на этот раз выбрало мишенью турецкого президента. На обложке была опубликована карикатура на Реджепа Тайипа Эрдогана с подписью «Эрдоган: в приватной жизни он очень забавный».
Erdogan: dans le privé, il est très drôle !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020
Retrouvez :
Laïcité: zoom sur le CCIF par @LaureDaussy
Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz
Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin
Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK
Карикатура стала продолжением нарастающего противостояния между Францией и мусульманскими странами. Так в Иране 27 октября газета Vatan-e-Emrooz вышла с карикатурой на Макрона и статьей, озаглавленной «Парижский дьявол».
Турция тоже резко отреагировала на обещания Франции усилить контроль над мусульманской общиной в стране. После истории с убийством французского учителя президент Эммануэль Макрон назвал ислам религией, которая нуждается в сдерживании, и пообещал новый жесткий закон об отделении церкви от государства. В Турции это расценили как наступление на мусульман. Турецкий президент прямым текстом посоветовал французскому коллеге провериться, все ли в порядке с психическим здоровьем.
В ночь на 27 октября хакеры взломали сайты французских компаний, общин, пенсионных объединений и разместили изображения Эммануэля Макрона в виде свиньи.
Фото wikipedia.org172
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter