Уткин популярно объяснил, что общего у пропагандиста Соловьева с обезьянами

Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин не отказывается от сравнения кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева с «педерастической обезьяной». В интервью изданию Гордон Уткин объяснил, что считает определение подходящим для оппонента, особенно если вспомнить, как ведут себя обезьяны в естественных условиях.

«По-моему, подходит. Педерастия среди обезьян довольно-таки развита. Вы слышали про обезьян бонобо, которые по нынешним представлениям являются ближайшими родственниками человека? У них секс — это просто система взаимоотношений: потр… лись — поздоровались, выразили подчинение, уважение», — ответил Уткин.

По словам Уткина, к Соловьеву он питает самые неприятные чувства. «В чем мерзость Соловьева… Есть что-то, к чему чувствуешь брезгливость, но сейчас не можешь объяснить почему», — заявил комментатор.

Напомним, конфликт между Уткиным и Соловьевым случился еще в апреле. Комментатор критиковал политику российских властей в период карантина. Соловьев на это обозвал Уткина «психически больным человеком». Тот в ответ назвал пропагандиста «педерастической обезьяной».

Фото wikimedia.org

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