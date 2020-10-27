28.28 / 28.47 33.24 / 33.62
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Уткин популярно объяснил, что общего у пропагандиста Соловьева с обезьянами

21:03 27 октября 2020
уткин

Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин не отказывается от сравнения кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева с «педерастической обезьяной». В интервью изданию Гордон Уткин объяснил, что считает определение подходящим для оппонента, особенно если вспомнить, как ведут себя обезьяны в естественных условиях.

«По-моему, подходит. Педерастия среди обезьян довольно-таки развита. Вы слышали про обезьян бонобо, которые по нынешним представлениям являются ближайшими родственниками человека? У них секс — это просто система взаимоотношений: потрлись — поздоровались, выразили подчинение, уважение», — ответил Уткин.

По словам Уткина, к Соловьеву он питает самые неприятные чувства. «В чем мерзость Соловьева… Есть что-то, к чему чувствуешь брезгливость, но сейчас не можешь объяснить почему», — заявил комментатор.

Напомним, конфликт между Уткиным и Соловьевым случился еще в апреле. Комментатор критиковал политику российских властей в период карантина. Соловьев на это обозвал Уткина «психически больным человеком». Тот в ответ назвал пропагандиста «педерастической обезьяной».

Фото wikimedia.org

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
суд

Грозит грандиозный скандал: у Зеленского прокомментировали решение КС по статье о незаконном обогащении

Шахтер&nbsp;— Интер

«Шахтер» – «Интер» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

школа

Дистанционки не будет: в КГГА заявили, что киевские школьники вернутся за парты после каникул

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер