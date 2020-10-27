Бывший король Бельгии встретился со своей внебрачной дочерью, отсудившей титул принцессы

В бельгийском королевском замке Бельведер, где ныне проживают бывший король страны Альберт II и его жена королева Паола, состоялась первая встреча Их Величеств с внебрачной дочерью Альберта — художницей Дельфин Боэль, которая недавно через суд добилась титула принцессы. Это произошло после того, как ДНК-тест подтвердил отцовство экс-короля.

Как пишет издание Daily Mail, фото встречи новоявленной принцессы Дельфин с отцом Альбертом и его супругой опубликовал королевский двор. Встреча, как говорится в официальном заявлении, прошла в обстановке «прощения, исцеления и примирения». Предыдущий раз Дельфин разговаривала с Альбертом в 2001 году.

52-летняя Дельфин Боэль много лет утверждала, что является королевской дочерью и претендовала на свою долю наследства — наряду с тремя законными детьми экс-монарха.

Мать Дельфин, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, публично заявила, что была любовницей Альберта с 1966 по 1984 год. Сибил рассказывала, что во время секса они не предохранялись, поскольку она была уверена, что не сможет забеременеть из-за проблем по части гинекологии. Однако в 1968 году родилась Дельфин. Получившая фамилию мужа матери Жака Боэля. Когда дочери исполнилось 18 лет, баронесса назвала ей имя ее биологического отца.

86-летний Альберт II долго отрицал свое отцовство. Но суд поставил точку в этом деле.

Альберт был королем в Бельгии с 1993 по 2013 год. Он отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа. На итальянской аристократке Паоле, дочери князя Фулко Руффо ди Калабриа, он женился в 1959 году.

9 октября принцесса Дельфин, получившая по решению суда право на королевскую фамилию Саксен-Кобург-Гота, встретилась со своим старшим единокровным братом — правящим королем Бельгии, 60-летним Филиппом.



Дельфин и ее брат-король

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