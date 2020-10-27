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Мир

В России борются с коронавирусом молитвами: соратник "духовника Путина" издал специальную книгу

16:15 27 октября 2020
Молитва

В России, где в больницах жалуются на отсутствие мест для хранения тел умерших от коронавирусной инфекции, в продажу запустили книгу с молитвами против COVID-19.

Как пишет «Знак», автор книги «Коронавирус. Молитвы в помощь болящим и для тех, кто в зоне риска» — Владимир Зоберн. Он — соратник епископа Тихона Шевкунова, которого называют «духовником Путина».

Цена книги — около 300 рублей (более 100 гривен).

Напомним, что весной этого года Шевкунов заявлял, что «Бог не гуманист, а человеколюбец». Мол, именно поэтому он допустил эпидемию коронавируса — «чтобы люди научились любить ближних и через это познали самого Бога».

Кстати, французский актер Жерар Депардье, недавно принявший православие, своим духовным отцом назвал Тихона Шевкунова.

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay.

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